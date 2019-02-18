Федерация тенниса России поздравила Кафельникова с днем рождения

Бывший теннисист Евгений Кафельников сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 45 лет. Федерация тенниса России на своем официальном сайте поздравила его с днем рождения.

- У Евгения такое количество титулов, что одно их перечисление займет много времени и места. Назовем лишь основные его победы, - говорится в сообщении. - Он первым из российских теннисистов выиграл турнир "Большого шлема" в одиночном разряде. Это был Roland Garros в 1996 году. На том же турнире он выиграл "Шлем" и в парном разряде. А через три года стал первой ракеткой мира (3 мая —13 июня 1999).

Кафельников выигрывал Australian Open в 1999 году в одиночке. В парном разряде побеждал на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 годах и US Open в 1997 году. В 2000-м он выиграл олимпийский турнир в австралийском Сиднее. Через два года в составе сборной России был обладателем "Кубка Дэвиса". Мы поздравляем Евгения Кафельникова, желаем ему крепкого здоровья, удачи и больших успехов во всех его начинаниях.