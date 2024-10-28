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Сегодня, 18:00

Фабио Фоньини — Александр Бублик: смотреть трансляцию матча «мастерса» в Париже

Фабио Фоньини и Александр Бублик сыграют в матче «мастерса» в Париже
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Итальянец Фабио Фоньини и представляющий Казахстан россиянин Александр Бублик встретятся в первом круге «мастерса» в Париже. Игра начнется не ранее 18.15 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Фоньини — Бублик с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Фоньини является 79-й ракеткой мира. В квалификации турнира он победил Фабиана Марожана со счетом 6:3, 6:4 и Артура Казо — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Бублик занимает 33-е место в мировом рейтинге ATP. 22 октября он уступил Ботику Ван де Зандсхлюппу в турнире в Базеле.

Теннис
Александр Бублик
Фабио Фоньини
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