Марожан победил Циципаса и вышел во второй круг турнира в Мюнхене
Венгерский теннисист Фабиан Марожан победил грека Стефаноса Циципаса в матче первого круга турнира в Мюнхене — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. 26-летний Марожан (42-й номер мирового рейтинга) выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 15. На счету его 27-летнего соперника (67-я ракетка мира) 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).
Во втором круге Марожан встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.
Мюнхен (Германия)
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Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Фабиан Марожан (Венгрия) — Стефанос Циципас (Греция) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4
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