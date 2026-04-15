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15 апреля, 14:37

Марожан победил Циципаса и вышел во второй круг турнира в Мюнхене

Павел Лопатко

Венгерский теннисист Фабиан Марожан победил грека Стефаноса Циципаса в матче первого круга турнира в Мюнхене — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. 26-летний Марожан (42-й номер мирового рейтинга) выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 15. На счету его 27-летнего соперника (67-я ракетка мира) 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Во втором круге Марожан встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.

Мюнхен (Германия)

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Призовой фонд 2 561 110 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Стефанос Циципас (Греция) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4

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Стефанос Циципас
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