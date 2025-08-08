Теннис
8 августа, 06:40

Соперником Циципаса по второму кругу турнира в Цинциннати будет Марожан

Евгений Козинов
Корреспондент

Венгр Фабиан Марожан обыграл американца Колтона Смита в первом круге турнира в Цинциннати — 6:1, 4:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 14 минут. 25-летний венгр подал 4 раза навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 7).

Следующим соперником Марожана будет грек Стефанос Циципас.

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Корантен Муте (Франция) — Маккензи Макдональд (США) — 7:5, 6:3

Фабиан Марожан (Венгрия) — Колтон Смит (США, Q) — 6:1, 4:6, 6:4

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Шан Цзюньчэн (Китай) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
