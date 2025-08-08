Соперником Циципаса по второму кругу турнира в Цинциннати будет Марожан

Венгр Фабиан Марожан обыграл американца Колтона Смита в первом круге турнира в Цинциннати — 6:1, 4:6, 6:4. Матч длился 2 часа 14 минут. 25-летний венгр подал 4 раза навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 7). Следующим соперником Марожана будет грек Стефанос Циципас. Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг Корантен Муте (Франция) — Маккензи Макдональд (США) — 7:5, 6:3 Фабиан Марожан (Венгрия) — Колтон Смит (США, Q) — 6:1, 4:6, 6:4 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Шан Цзюньчэн (Китай) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4