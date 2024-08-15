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Сегодня, 22:50

Димитров выбыл во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Болгарин Григор Димитров проиграл венгру Фабиану Марожану во втором круге турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 6:4, 4:6, 3:6.

Матч длился 1 час 57 минут.

50-я ракетка мира вышел в третий круг и встретится с победителем матча Бен Шелтон (США, 12) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Григор Димитров (Болгария, 8) — 4:6, 6:4, 6:3

Теннис
Григор Димитров
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