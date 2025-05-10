Теннис
10 мая, 14:32

Рублев уступил Марожану во втором круге турнира в Риме

Сергей Ярошенко
Андрей Рублев.
Фото AFP

16-я ракетка ракетка мира Андрей Рублев проиграл венгерскому теннисисту Фабиану Марожану во втором круге «мастерса» в Риме — 5:7, 6:4, 3:6.

Матч продлился 2 часа 23 минуты.

На счету россиянина 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-поинта из 9. Марожан, занимающий 61-е место в рейтинге ATP, сделал 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 18.

В следующем круге 25-летний венгр встретится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Маттео Гиганте (Италия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия, 16) — 7:5, 4:6, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • miker65

    Этот безголовый всегда был. Когда еще в раме стоял.

    10.05.2025

  • ValeraK

    У Черчесова!

    10.05.2025

  • miker65

    Так это место итак больное у Андрюхи. Клин клином вышибают.

    10.05.2025

  • miker65

    В любителях играют как правило негрубо. Там вся грубость имходит от... профессионалов, которых нанимают на турниры. Видимо оплата их труда сильно зависит от результата в турнире, Мне много раз доводилось с этим сталкиваться.

    10.05.2025

  • miker65

    Ну так лечить голову надо.

    10.05.2025

  • hant64

    Андрею нужно беречь колени, это для него главное)).

    10.05.2025

  • miker65

    Мугуруса.

    10.05.2025

  • hant64

    Лет семь назад было очень даже не в порядке, когда его двоюродный брат затащил в секту какую-то. Новак тогда сильно летел по сезону...

    10.05.2025

  • hant64

    Понятно, но ты же в обсуждении матча мужского тенниса этот вопрос задаешь... А в женском туре главная сучка сейчас Касаткина, Мирра не даст соврать)). Но кого ты загадал, вспоминать не буду, уж извини.

    10.05.2025

  • Кот-матрос

    Ничего не глупость, он сам признавался.

    10.05.2025

  • Иван Берлиоз

    в игровых видах спорта всть опасность получать травмы головы-мячом,кулаком от соперника-Рублеву это место надо беречь!

    10.05.2025

  • miker65

    Дружище, ну я люблю тут загадки раскидывать. (Я еще люблю их формулировать нестандартно, чтобы угадать посложнее было.) Особенно знайкам и большим любителям спорта. Чаще всего "огребает" наш русфед.:smiley:, а в теннисе - волгоградец. Они - молодцы. На меня никогда не обижаются и большинство загадок разгадывают. Проньку еще любил ими мучить. Но он частенько пасовал. Лет 5 назад с канадцем e-leafom играли в что-где-когда. Он тоже молодец был. Не тушевался как правило. И отвечал хорошими загадками. ...Я имел ввиду другого игрока. Не Джоку и не Тима. Настька Павлюченкова как то скащала про нее. Это главная сучка ВТА...

    10.05.2025

  • miker65

    Это глупость. Теннис - это не более чем хорошая забава. А в жизни есть миллион вещей, важнее тенниса.

    10.05.2025

  • miker65

    Я могу Рыжему посоветовать начать играть в игровые виды спорта. Это может помочь ему вылечить голову. Выбрать футбол, баскетбол, минифутбол. Вспомнить, что ему нравилось в далеком московском детстве. И начать играть пару раз в неделю за какой-нибудь любительскую команду. И обязательно перейти и к любительским соревнованиям.Там в этих играх Андрей поймет, что в игре нужно всегда думать, а не психовать. И умение думать в игре в игровых видах спорта часто приносит победу. Пусть даже в любительских соревнованиях. Часто доводилось видеть как совершенно нестандартные, неожиданные действия на поле приводили к победе.

    10.05.2025

  • нет. у него.... дефолт полный. был... РУБЛЕВ,стал... КОПЕЙКИН

    10.05.2025

  • Кот-матрос

    Он скорее в петлю.

    10.05.2025

  • qazz

    Инфляция?

    10.05.2025

  • miker65

    У Джоки с башкой все в порядке.

    10.05.2025

  • hant64

    Помню. Но Джоковичу побольше 30)). Ну а если серьёзно, то кроме Тима никто на память не приходит. Но у него не башка сломалась, там травма правого запястья, рабочей руки. И всё, карьера фактически завершилась в 2021.

    10.05.2025

  • miker65

    Хорошо быдо бы, чтобы падение остановилось для начала. И где-то в 30-ке закрепился бы.. А там башку починить и можно опять попробовать в десятку войти, Ps. Дружище, а помнишь у кого тоже резко сломалась башка не так давно и все ракктка на гвоздике висит уже. года два. А ведь всего 30. И шлемы были. Большие.

    10.05.2025

  • miker65

    Может на годик перерыв надо было сделать, когда голова сломалась. Но видимо без игры жить не может. Любит сильно теннис.

    10.05.2025

  • близок? он уже там

    10.05.2025

  • Кот-матрос

    По игре даже ниже Хачанова.

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Ккой там Рубель? Щас вон Шнайдер с блеском брейканула...)

    10.05.2025

  • miker65

    Андрюха идёт с опережением графика моего прогноза. 25-м в мире он может стать уже летом, а не в конце сезона.

    10.05.2025

  • Николай Шибаев

    Ну хотя и 3сет не сыграл без множества ощибок.

    10.05.2025

  • hant64

    Похоже, Андрей близок к безнадёге. Печально.

    10.05.2025

  • почему-сегодня? это сегодня у него продолжается уже месяцев5-6

    10.05.2025

  • Николай Шибаев

    Откровенно куевинько сегодня выглядел Рублев.

    10.05.2025

  • какое такое продолжение? продолжение закончилось. он уже не добротный. просто теннисист,коих много

    10.05.2025

  • Кот-матрос

    Качели на фоне взвинченности. Ясно, что в таком состоянии не до игры. --------------- А по самой игре: удар чуть в сторону, и Андрей не добегает. Деревянный Рубль - что ноги, что руки... Прямая дорога в депо. upd: даже форхэнд пропал.

    10.05.2025

  • oleg.bob

    Продолжение периода полураспада у некогда добротного теннисиста!

    10.05.2025

  • РУБЕЛЬ ослаб!!! слабак,однако...

    10.05.2025

  • TomCat

    Без шансов.

    10.05.2025

