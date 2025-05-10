Рублев уступил Марожану во втором круге турнира в Риме
16-я ракетка ракетка мира Андрей Рублев проиграл венгерскому теннисисту Фабиану Марожану во втором круге «мастерса» в Риме — 5:7, 6:4, 3:6.
Матч продлился 2 часа 23 минуты.
На счету россиянина 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-поинта из 9. Марожан, занимающий 61-е место в рейтинге ATP, сделал 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 18.
В следующем круге 25-летний венгр встретится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Маттео Гиганте (Италия).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Фабиан Марожан (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия, 16) — 7:5, 4:6, 6:3
