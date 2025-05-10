Рублев уступил Марожану во втором круге турнира в Риме

16-я ракетка ракетка мира Андрей Рублев проиграл венгерскому теннисисту Фабиану Марожану во втором круге «мастерса» в Риме — 5:7, 6:4, 3:6.

Матч продлился 2 часа 23 минуты.

На счету россиянина 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-поинта из 9. Марожан, занимающий 61-е место в рейтинге ATP, сделал 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 18.

В следующем круге 25-летний венгр встретится с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Маттео Гиганте (Италия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия, 16) — 7:5, 4:6, 6:3