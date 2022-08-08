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Сегодня, 15:22

Кафельников депутату Госдумы после критики Медведева: «Пусть ответит за свои слова»

Кафельников призвал депутата Госдумы Терюшкова ответить за слова о Медведеве
Руслан Минаев
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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на слова депутата Госдумы РФ и члена комитета по физической культуре и спорту Романа Терюшкова, который раскритиковал Даниила Медведева.

В своем Telegram-канале парламентарий назвал Медведева французским теннисистом российского происхождения. Он также сказал, что теннис в России не может быть ведущим видом спорта.

«Раз депутат утверждает, что господин Медведев является подданным Франции, пусть ответит за свои слова и предоставит соответствующие документы. Тогда уже будем думать. А так его слова можно назвать не более чем пустым сотрясением воздуха. Все ведущие теннисисты мира живут и тренируются в разных странах. Это абсолютно нормальная практика. Поэтому такие претензии со стороны Терюшкова — полный бред. Просто глупо обвинять Даниила в каком-то предательстве», — цитирует Кафельникова RT.

Ранее Терюшков, который является членом наблюдательного комитета «Химок», предлагал штрафовать за публичную критику судей РПЛ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1034760-kafelnikov-deputat-gosduma-medvedev
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Роман Терюшков
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