19:53 | Теннис — ATP

Евгений Кафельников: "Очень лестно читать откровения Димасика "кочерга" Комбарова о моей невостребованности после спорта"

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Бывший теннисист Евгений Кафельников ответил на критику защитника "Спартака"  Дмитрия Комбарова.

- Очень лестно читать откровения Димасика "кочерга" Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта! Но за его "кочергу" в матче против "Севильи" я действительно ему благодарен, - написал Кафельников в Твиттере.

Ранее Комбаров предположил, что критика Кафельникова связанна с его невостребованностью после завершения карьеры.

 

Леонид Федун: "Кафельников - наш болельщик и очень уважаемый критик "Спартака"

Дополнительная информация

https://twitter.com/KYevgeni/status/1092821226119221253

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