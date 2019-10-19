Евгений Кафельников: «Общался с Волковым в прошлом году, все было нормально»

Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал смерть экс-коллеги и тренера Александра Волкова. Полуфиналист US-Open-1993 умер 19 октября в возрасте 52 лет.

— Волков был жизнерадостным. Мне посчастливилось с ним защищать цвета российского флага на Кубке Дэвиса в 1994-95 годах. Я свой первый титул взял в Аделаиде, обыграв Сашу в финале. У меня самые светлые воспоминания о нем останутся, жалко, что так случилось с ним. Сегодня мы будем чествовать победителей «Кубка Кремля», Саша был одним из них. Трудно поверить, что он ушел. Я с ним общался в прошлом году, все было нормально. Сегодняшняя новость меня привела в шок, — сказал Кафельников. (Михаил Потапов)