Евгений Кафельников - о включении в зал славы: "Это окончательная точка в моей профессиональной карьере"

Россиянин Евгений Кафельников считает включение в международный зал теннисной славы завершением его профессиональной карьеры. Церемония состоялась сегодня в Ньюпорте.

– На самом деле это окончательная точка в моей профессиональной спортивной карьере, – цитирует ТАСС Кафельникова. – Сейчас уже точно можно сказать, что карьера Евгения Кафельникова завершена таким прекрасным способом.

Основные достижения? Безусловно, это две победы в турнирах "Большого шлема" во Франции и Австралии. Также это Олимпийские игры 2000 года в Сиднее, победа в Кубке Дэвиса сборной России в 2002 году, ну и, конечно, самое главное – это быть первой ракеткой мира в 1999 году. Вот эти все пять достижений – я очень ими горжусь и не могу какое-то одно из них выделить больше других.

Кафельникова включили в зал теннисной славы