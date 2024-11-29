Кафельников: «Стыдно за то, что происходит с теннисом сейчас»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на скандал с положительным допинг-тестом второй ракетки мира Иги Свентек из Польши.

«Иногда я думаю... «Почему, черт возьми, я не принимал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы играть вместо 170 матчей в год, может быть, 300?» Стыдно за то, что происходит с теннисом сейчас», — написал Кафельников в соцсети Х.

В пробах 23-летней польки от 12 августа 2024 года был обнаружен триметазидин. Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство, поэтому ITIA вынесло решение об отсутствии существенной вины или халатности со стороны теннисистки.

Спортсменку дисквалифицировали на один месяц, с учетом отбытого срока период ее отстранения истечет 4 декабря.