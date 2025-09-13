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13 сентября 2025, 14:08

Кафельников считает плохим решением возможную приостановку выступлений Медведева: «Можно будет ставить крест на карьере»

Александр Абустин
корреспондент

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможной паузе в карьере российского теннисиста Даниила Медведева.

«Если он возьмет паузу в карьере, то поезд уйдет. Считаю, что в таком случае можно ставить крест на карьере Медведева. Пауза в 4-5 месяцев — это все. Но ничего страшного, у него и так была блестящая карьера, жаловаться не стоит. Из этой ситуации выход один — тренироваться по 6 часов в день! А он этого не делает», — сказал Кафельников «СЭ».

Как сообщила Заслуженный тренер России Марина Марьенко «Mash на спорте», Медведев, скорее всего, возьмет паузу в карьере. Со слов специалиста, приостановка выступлений — лучшее решение в сложившейся ситуации после неудачного сезона.

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Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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