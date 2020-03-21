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Евгений Кафельников: «Безответственность очень присуща российскому населению»

14:27
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Бывший теннисист Евгений Кафельников высказал свое мнение по поводу ситуации с коронавирусом.

— А знаете что меня в этой ситуации больше всего в штопор вводит, это когда люди говорят мне: «На все воля божья, и поэтому на домашний карантин себя и свою семью сажать не буду». Мужчина, пожимающий плечами! Безответственность очень присуща российскому населению.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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