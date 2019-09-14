Евгений Донской: «За две недели невозможно сделать что-то невероятное, но я себя увереннее чувствую во многих аспектах»

Теннисист Евгений Донской в интервью пресс-службе St. Petersburg Open рассказал о тренировках под руководством Андрея Кузнецова.

— В социальных сетях видели, что вы тренировались с Кареном Хачановым и под руководством Андрея Кузнецова. Чья была инициатива начать сотрудничество в таком плане? Понятно, что вы друзья, но кому в голову пришла такая идея?

— Мне в голову давно пришла эта идея, точнее, когда мы с Борисом Львовичем Собкиным прервали работу. У нас остались с ним отличные отношения, и он всегда готов со мной работать. А с Андреем получилось так, что я часто приглашал его на свои тренировки. У него много знаний, и я знаю, что в некоторых моментах, где у меня «плохо», у него — «хорошо», я часто его спрашивал обо всем, он мне подсказывал. И я решил попробовать тренироваться с ним, я думаю, мне это поможет. Мы две недели занимались, и это действительно принесло свои плоды. За две недели невозможно сделать что-то невероятное, но я себя увереннее чувствую во многих аспектах.

— По дружбе не получается откосить от выполнения каких-то упражнений?

— Нет (смеется). Я ему сразу сегодня сказал, что дружба дружбой — мы с ним лучшие друзья — но если я на корте какую-то чушь делаю, ты на меня наори или еще что-нибудь делай. Он, правда, такой человек, никогда не станет кричать, что бы ни произошло. Тренировки были отличные, и мы очень классно организовали весь процесс. Раньше я очень долго добирался до своего клуба — 1,5 часа в один конец. А сейчас так организовали, что теперь езды всего 10 минут. Было много тренировок, ОФП. Последние два дня мы тренировались с Кареном, жалко, что немного, потому что ему тоже было долго ездить. Но все было очень здорово.