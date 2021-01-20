Евгений Донской будет капитаном сборной России на ATP Cup

Евгений Донской будет капитаном сборной России на командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), информирует ТАСС.

Кубок ATP пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля, в нем примут участие 12 команд. В состав сборной России вошли Даниил Медведев и Евгений Донской.

В прошлом году капитаном сборной России на турнире был Марат Сафин.

Изначально ATP Cup был запланирован на 1-10 января с участием 24 команд, однако формат и время проведения были изменены из-за пандемии коронавируса.

Помимо сборной России, на турнире выступят команды Сербии, Испании, Австрии, Швейцарии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции и Австралии.