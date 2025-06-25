170-я ракетка мира Эванс победил 13-ю ракетку Пола и вышел в 1/4 финала турнира в Истборне
Британец Дэниэл Эванс стал четвертьфиналистом турнира в Истборне.
Во втором круге 170-я ракетка мира победил американца Томми Пола (13-я ракетка) со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Матч длился 2 часа 15 минут.
Следующим соперником Эванса станет американец Дженсон Бруксби.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 756 875 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) — Томми Пол (США, 2) — 6:4, 3:6, 6:3
