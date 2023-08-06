Эванс обыграл Димитрова в полуфинале турнира в Вашингтоне
Британец Дэниэл Эванс обыграл болгарина Григора Димитрова в полуфинале турнира в Вашингтоне — 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 56 минут.
Для 33-летнего британца это 4-й финал турнира ATP (1 титул) в карьере и первый с 2021 года.
В финале Эванс встретится с голландцем Таллоном Грикспуром, который победил американца Тэйлора Фритца — 3:6, 6:3, 6:2.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Дэниэл Эванс (Великобритания, 9) — Григор Димитров (Болгария, 5) — 6:3, 7:6 (7:4)
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