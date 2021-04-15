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Эванс — о победе над Джоковичем: «Будет что рассказывать внукам»

17:59
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Британский теннисист Дэниэл Эванс 15 апреля после победы над Новаком Джоковичем в матче 3-го круга турнира в Монте-Карло (Монако) в интервью официальному сайту АТР прокомментировал свой успех.

«Я до конца не верил, что последний мяч перелетел сетку и попал в свободную часть корта. Всегда говорю: нужно верить в победу — и она обязательно придет. Хорошая победа, будет что внукам рассказать», — заявил Эванс.

Следующим соперником Эванса станет бельгиец Давид Гоффен, который был сильнее немца Александра Зверева.

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