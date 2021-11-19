Российский теннисист Даниил Медведев доволен победой над Янником Синнером на итоговом турнире ATP. Матч продолжался 2 часа 32 минуты.

«Это было тяжело. Мысленно было тяжело осознавать, что матч не имеет турнирного значения. Но терять ритм не хотелось. Я довольно легко выиграл первый сет и подумал, что продолжим так же. Второй сет длился около часа, а затем был этот третий сет. Но мне не хотелось проигрывать третий сет, потому что я люблю побеждать, не люблю проигрывать. Счастлив, что победил», — цитирует пресс-служба ATP Медведева.

Российский теннисист одержал три победы в трех матчах на итоговом турнире ATP.