Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью «СЭ» поделился мнение о своих шансах попасть на итоговый турнир ATP в Лондоне, который состоится с 15 по 22 ноября.

— Впервые за 20 лет сразу два российских игрока могут сыграть на итоговом турнире ATP. Для вас попадание в Лондон — это сейчас цель номер один?

— Если мы с Даней сыграем на итоговом, то это будет круто для популяризации и развития нашего тенниса. А в целом, я не думал о возможности попасть в Лондон. Сейчас такой шанс предоставился, а получится его реализовать или нет — посмотрим. Осталось ждать всего несколько недель.

— Чувствуете, что теннис становится популярнее в России?

— Да. Все началось с успехов Карена Хачанова, потом был прорывной год Дани Медведева, сейчас я чуть-чуть подхватил инициативу. И болельщики потянулись на трибуны. Когда несколько лет назад мы выступали на Кубке Кремля или Кубке Дэвиса, то были полупустые трибуны. В 2019 году зал был битком, билеты было сложно достать даже для друзей. Дай бог, чтобы такая тенденция продолжилась. (Тимур Ганеев, Дмитрий Сомов)

«В целом я чуть повзрослел, и паззл сложился». Андрей Рублев — о своем суперсезоне