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Эрбер и Маю выиграли турнир в Кельне

18:45

Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю выиграли турнир в Кельне в парном разряде. Дуэт обыграл первых «сеяных» поляка Лукаша Кубота и Марселу Мело — 6:4, 6:4.

Кельн (Германия)

Турнир ATP bett1HULKS Indoors

Призовой фонд 325 610 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 2) — Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 1) — 6:4, 6:4

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/atp/cologne/2020/2/1/

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