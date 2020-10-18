Эрбер и Маю выиграли турнир в Кельне
18:45
Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю выиграли турнир в Кельне в парном разряде. Дуэт обыграл первых «сеяных» поляка Лукаша Кубота и Марселу Мело — 6:4, 6:4.
Кельн (Германия)
Турнир ATP bett1HULKS Indoors
Призовой фонд 325 610 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 2) — Лукаш Кубот/Марселу Мело (Польша/Бразилия, 1) — 6:4, 6:4
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/atp/cologne/2020/2/1/