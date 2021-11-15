Эрбер и Маю обыграли Кабаля и Фару на Итоговом турнире ATP
22:32
В матче группового этапа Итогового турнира АТР в парном разряде французская пара Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю победила колумбийский дуэт Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара — 7:6 (7:1), 6:4.
Игра продолжалась один час и 33 минуты. Теннисисты провели стартовый матч на турнире.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Красная группа
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 3) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 5) — 7:6 (7:1), 6:4
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