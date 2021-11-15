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Эрбер и Маю обыграли Кабаля и Фару на Итоговом турнире ATP

22:32
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В матче группового этапа Итогового турнира АТР в парном разряде французская пара Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю победила колумбийский дуэт Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара — 7:6 (7:1), 6:4.

Игра продолжалась один час и 33 минуты. Теннисисты провели стартовый матч на турнире.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Красная группа

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 3) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 5) — 7:6 (7:1), 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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