Енот пришел посмотреть теннис в Нью-Йорке. Ему карантин не помеха
04:14
Во время матча 1/4 финала турнира АТР в Нью-Йорке между канадцем Милошем Раоничем и сербом Филипом Краиновичем на трибунах появился енот. Эпизод попал в трансляцию.
Krajinovic is hitting the ball so well, even the racoon is stopping to appreciate it. pic.twitter.com/APoomk6nz0— Will (@WillBeckman_) August 27, 2020
Матчи турнира проходят без зрителей. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.
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