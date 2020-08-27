Енот пришел посмотреть теннис в Нью-Йорке. Ему карантин не помеха

Во время матча 1/4 финала турнира АТР в Нью-Йорке между канадцем Милошем Раоничем и сербом Филипом Краиновичем на трибунах появился енот. Эпизод попал в трансляцию.

Krajinovic is hitting the ball so well, even the racoon is stopping to appreciate it. pic.twitter.com/APoomk6nz0 — Will (@WillBeckman_) August 27, 2020

Матчи турнира проходят без зрителей. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.