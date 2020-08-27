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Енот пришел посмотреть теннис в Нью-Йорке. Ему карантин не помеха

04:14
Енот на матче. Фото Twitter.
Енот на матче. Фото Twitter.
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Во время матча 1/4 финала турнира АТР в Нью-Йорке между канадцем Милошем Раоничем и сербом Филипом Краиновичем на трибунах появился енот. Эпизод попал в трансляцию.

Матчи турнира проходят без зрителей. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.

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