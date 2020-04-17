Бывший американский теннисист Энди Роддик рассказал, что ему понадобилось 12 лет, чтобы понять, как бороться против подач швейцарца Роджера Федерера.

— Иногда матчи против Федерера вгоняли меня в депрессию, — цитирует Tennis Channel Роддика. — На второй подаче я часто старался забежать справа, но никак не мог выбрать нужный момент. В итоге, он пользовался этим и выполнял резаный удар. Наверное, я дергался немного раньше, чем надо. Роджер пользовался этим 12 лет. Потом кто-то мне об этом сказал, и я начал отрабатывать прием второй подачи. Однажды, на турнире в Майами мне удалось взять у него три или четыре подачи подряд. Играл ужасно, но смог победить. Тогда Федерер мне сказал: «Теперь ты понимаешь». Я — дурак, которому понадобилось 12 лет, чтобы понять подачу Роджера.