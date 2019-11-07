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Энди Роддик: «Медведев не похож на Кирьоса»

17:44
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Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве.

— Мне нравится, что после успешного выступления на одном турнире Даниил старается выиграть и следующий, — цитирует Роддика Tennis World USA. — Это говорит о многом. Если можешь выйти в пять финалов подряд, значит, у тебя есть для этого все необходимое каждый день.

Например, Ник Кирьос любит выиграть один турнир и месяц не играть. Мне кажется, Медведев не похож на Кирьоса. Это пойдёт ему на пользу.

В текущем сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а также дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

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