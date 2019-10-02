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Энди Маррей: «Я начал сильно уставать, потому пришлось переломить ход матча»

18:50

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Пекине (Китай). В матче второго круга он обыграл соотечественника Кэмерона Норри.

— В концовке второго и на протяжении всего третьего сета мне приходилось сокращать розыгрыши, — цитирует Tennis.com Маррея. —  Из-за этого я действовал агрессивно и чаще шел к сетке. В длинных розыгрышах Норри был сильнее, приходилось много бегать. Я начал сильно уставать, потому пришлось переломить ход матча.

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