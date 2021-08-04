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Энди Маррей выступит на турнире в Цинциннати

08:51
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Британский теннисист Энди Маррей получил wild card на турнир в Цинциннати, который стартует 16 августа, сообщает сайт турнира.

Маррей дважды выигрывал соревнования в Цинциннати. В прошлом году в финале он обыграл Александра Зверева, одержав первую и пока что единственную победу над теннисистом из топ-10 рейтинга ATP после замены тазобедренного сустава.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Маррей не отказался от выступления в одиночном турнире на Олимпиаде в Токио из-за травмы четырехглавой мышцы бедра.

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Иван Шитик все материалы автора

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