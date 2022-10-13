Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира в Хихоне

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Британский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP в Хихоне (Испания).

Во втором круге Маррей выиграл у аргентинца Педро Качина в трех сетах — 2:6, 7:5, 7:6 (7:3).

В четвертьфинале британец встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 3).

Хихон (Испания)

Турнир ATP Gijon Open

Призовой фонд 612 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Педро Качин (Аргентина) — 2:6, 7:5, 7:6 (7:3)