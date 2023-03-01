Маррей: «Мало теннисистов, которые хорошо играют на траве, это увеличивает мои шансы на успех на Уимблдоне»

Британский теннисист Энди Маррей считает, что может успешно выступить на Уимблдоне-2023.

«Я считаю, что в Туре довольно мало теннисистов, которые хорошо играют на траве. Большинство предпочитает хард, что увеличивает мои шансы на успех. Я не говорю, что мог бы победить на «Ролан Гаррос», но на Уимблдоне у меня гораздо больше шансов пройти далеко. Я стараюсь концентрироваться на каждом дне и извлекать из него максимум. Если мне это удастся и я наберу форму, то смогу показать очень высокий уровень на Уимблдоне», — приводит слова Маррея The Times.

Уимблдон в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля. 35-летний Маррей дважды выигрывал этот турнир.