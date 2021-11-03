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Энди Маррей рассказал о планах на остаток сезона

Энди Маррей рассказал о планах на остаток 2021 года
12:38
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Британский теннисист Энди Маррей рассказал, где хотел бы провести остаток сезона 2021 года. Спортсмен решил принять участие в турнире в Стокгольме и сыграть на некоторых выставочных соревнованиях, а также начать подготовку с следующему сезону.

«Я не проходил далеко на турнирах, но провел много длинных матчей. В ближайшие дни я поговорю со своей командой. Но сейчас я хочу сыграть в Стокгольме. Также я могу принять участие в выставочном турнире в Абу-Даби, который состоится в середине декабря. Затем отправлюсь в Шотландию, где также сыграю пару хороших матчей», — цитирует Маррея Tennis Head.

Маррей в первом круге турнира в Париже уступил немцу Доминику Кепферу со счетом 4:6, 7:5, 6:7 (9:11).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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