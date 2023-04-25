Маррей: «Первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась играть»
Британский теннисист Энди Маррей рассказал о том, что его попытки тренировать пятилетнюю дочь не увенчались успехом.
Маррей в соцсетях выложил фото записки от нее: «Дорогой папа, я пока не буду играть в теннис. С любовью, Эди».
Трехкратный чемпион «Больших шлемов» подписал снимок следующими словами: «Мой первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась со словами: «Я больше не хочу играть... Ты стоишь слишком близко ко мне».
Фото с соцсетей Энди Маррея.
Фото Соцсети
У 35-летнего Маррея и его супруги Ким Сирс четверо детей — 3 дочери и один сын.
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