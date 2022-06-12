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Маррей: «У Кирьоса потенциал быть одним из лучших игроков в мире. Но он был сильно выбит из колеи и значительно упростил мне задачу»

Энди Маррей прокомментировал победу над Ником Кирьосом на турнире в Штутгарте
Иван Шитик
Корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход в финал турнира в Штутгарте после победы над Ником Кирьосом (7:6, 6:2).

«У Ника потенциал быть одним из лучших игроков в мире, в этом нет никаких сомнений. Но, очевидно, что во втором сете он был сильно выбит из колеи и значительно упростил мне задачу.

В конце первого сета я играл стабильнее и увереннее, а Ника выбило из колеи. Так что во втором сете мне не пришлось прилагать столько усилий, но первый был очень качественным», — цитирует Маррея пресс-служба турнира.

После матча австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны зрителей.

Во втором сете судья наказал Кирьоса геймом за высказывания в адрес зрителей.

Ник Кирьос
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