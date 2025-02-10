Энди Маррей продолжит тренировать Джоковича

Седьмая ракетка мира Новак Джокович продолжит сотрудничество со своим тренером Энди Марреем как минимум до Уимблдона, сообщает The Times.

В ноябре стало известно, что британец вошел в команду Джоковича, изначально они договорились провести отрезок сезона до Australian Open-2025.

На Открытом чемпионате Австралии Джокович дошел до полуфинала, где снялся из-за травмы в матче с Александром Зверевым после первого сета. 10 февраля 37-летний серб сообщил, что залечил повреждение и намерен участвовать в турнире в Дохе.

Маррей завершил карьеру в 2024 году после Олимпиады в Париже в возрасте 37 лет.