Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

10 февраля 2025, 20:36

Энди Маррей продолжит тренировать Джоковича

Сергей Ярошенко

Седьмая ракетка мира Новак Джокович продолжит сотрудничество со своим тренером Энди Марреем как минимум до Уимблдона, сообщает The Times.

В ноябре стало известно, что британец вошел в команду Джоковича, изначально они договорились провести отрезок сезона до Australian Open-2025.

На Открытом чемпионате Австралии Джокович дошел до полуфинала, где снялся из-за травмы в матче с Александром Зверевым после первого сета. 10 февраля 37-летний серб сообщил, что залечил повреждение и намерен участвовать в турнире в Дохе.

Маррей завершил карьеру в 2024 году после Олимпиады в Париже в возрасте 37 лет.

Источник: The Times
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Новак Джокович
Энди Маррей
Читайте также
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Шестая ракетка мира Де Минаур вышел в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе
Расписание церемоний открытия ЧМ-2026 по футболу
Зверев — о Синнере: «Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне»
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев потерял одну позицию в рейтинге ATP

Хачанов сыграет с Меджедовичем во втором круге турнира в Марселе
Новости
RSS RSS
Все новости