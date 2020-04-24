Энди Маррей предположил, что мог болеть коронавирусом в марте

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей предположил, что мог заразиться коронавирусом в марте.

— Четыре недели назад я два-три дня чувствовал себя не очень хорошо, так что я, в каком-то смысле, самоизолировался еще до того, как ввели общий карантин, — цитирует CNN Маррея. — Большинство людей, с которыми я разговаривал, тоже чувствовали себя не очень хорошо и замечали у себя симптомы заражения коронавирусом, но тяжело понять, заражен ли ты на самом деле или нет. К тому же, тесты нужно беречь для медицинских работников и людей, которые находятся в более серьезном положении.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 732 737 человек. Зафиксировано 191 152 летальных исхода от инфекции, вылечились 751 025 человек.