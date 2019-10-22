Энди Маррей: «Если я сижу дома, то у меня становится больше детей»

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над Стэном Вавринкой из Швейцарии в финале турнира в Антверпене (Бельгия). Этот финал стал для Маррея первым после того, как он перенес операцию по протезированию тазобедренного сустава.

— Последние месяцы были сложными, так что я даже не думал о титуле, — цитирует Маррея официальный сайт ATP Tour. — Не говорил о победах, лишь о борьбе. Этот титул является сюрпризом для всех. Не верил, что готов к игре на таком уровне. Не думал, что результаты придут так скоро.

У меня двое детей и скоро родится третий. Если я сижу дома, то у меня становится больше детей, так что я собираюсь много играть.