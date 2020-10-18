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Энди Маррей: «Единственным теннисистом, которого я боялся, был Марат Сафин»

15:48
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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, что боялся российского теннисиста Марата Сафина.

— Единстенным игроком, которого я боялся, был Марат Сафин, — приводит The Guardian слова Маррея. — Даже не знаю, почему так. Я играл с ним в Цинцинатти в 2005 году, когда был молодым. Несколько раз общался с ним, было приятно, но иногда было непросто. Не знаю, может, я ему чем-то не понравился.

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