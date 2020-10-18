Энди Маррей: «Единственным теннисистом, которого я боялся, был Марат Сафин»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, что боялся российского теннисиста Марата Сафина.

— Единстенным игроком, которого я боялся, был Марат Сафин, — приводит The Guardian слова Маррея. — Даже не знаю, почему так. Я играл с ним в Цинцинатти в 2005 году, когда был молодым. Несколько раз общался с ним, было приятно, но иногда было непросто. Не знаю, может, я ему чем-то не понравился.