"Ему необходима мышечная масса". Тарпищев - про прогресс Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что россиянин Даниил Медведев хорошо прогрессирует, но ему необходимо набрать мышечную массу.

20 апреля 23-летний Медведев в полуфинальном матче турнира в Монте-Карло уступил сербу Душану Лайовичу в двух сетах. При этом в четвертьфинале Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

- После игры с Медведевым Джокович признался, что не ожидал, что у того хватит сил довести матч до конца. И в этом пока проблема Медведева, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Он здорово прогрессирует, играет умно и разнообразно, но его организм пока недостаточно окреп, ему необходима мышечная масса. Но это дело времени, в целом Медведев находится на правильном пути.