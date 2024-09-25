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«Ему не хватает дерзости и смелости». Веснина — о неудачах Зверева на «ТБШ»

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Российская теннисистка Елена Веснина поделилась соображениями о том, чего не хватает Александру Звереву для победы в турнире «большого шлема».

«Федерер знает, о чем говорит. Все-таки для того, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужно сделать что-то от себя. Не отдаст тебе соперник ничего. А у Зверева есть все: великолепная подача, прекрасная общая игра по корту, — но ему не хватает дерзости и смелости, чтобы что-то забрать», — высказалась Веснина в эфире шоу BetBoom Tennis.

Зверев дважды играл в решающих матчах «ТБШ». В 2020-м году он не подал на титул в противостоянии с Домиником Тимом на US Open, а на «Ролан Гаррос"-2024 упустил преимущество в сет над Карлосом Алькарасом.

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