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Сегодня, 21:00

Рублев — Руусувуори: смотреть трансляцию матча (видео)

Рублев сыграет с Руусувуори во втором круге «мастерса» в Цинциннати
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Во вторник, 15 августа, российский теннисист Андрей Рублев сыграет с финном Эмилем Руусувуори во втором круге «мастерса» в Цинциннати. Матч начнется не ранее 22:30 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.

Андрей Рублев — победитель 18 турниров ATP и олимпийский чемпион 2020 года в миксте. Эмиль Руусувуори пока не завоевал значимых титулов в туре. Ранее теннисисты дважды играли друг против друга. Оба матча завершились победой россиянина.

Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».

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Теннис
Андрей Рублев
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