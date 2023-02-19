Веснина: «Медведев провел великолепную неделю в Роттердаме! Очень важный титул для него»

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева на турнире АТР 500 в Роттердаме.

В финале Медведев обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера в трех сетах (5:7, 6:2, 6:2).

«Медведев провел великолепную неделю в Роттердаме! Очень важный титул для Даниила. Я была уверена, что победа на турнире — вопрос времени. То мастерство, которое у него есть, оно никуда не денется. Ему нужно было почувствовать уверенность и свою игру. Как раз такие победы и помогают это сделать.

Даня сейчас набирает обороты. Сезон только начался, поэтому все еще впереди. Думаю, что Медведев уже в этом году вернется на свои прошлые позиции в рейтинге. Естественно, это вопрос не одного или двух турниров, но Даня находится на правильном пути. Всё у него получится!» — приводит слова Весниной «Чемпионат».