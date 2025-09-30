Веснина — о вылете Медведева с турнира в Пекине: «Обидное стечение обстоятельств, даже поражением назвать сложно»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о решении Даниила Медведева сняться с матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

«Очень обидное стечение обстоятельств, даже поражением это назвать сложно. Только он начал показывать хороший теннис, у него получилась череда побед. И в полуфинале с Лернером Тином вел по двум сетам. Судороги сложно спрогнозировать, это неприятнейший момент для каждого человека. И мало что получается сделать, когда они у тебя происходят. Даня боролся и старался, но не получилось. Очень обидно», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев снялся при счете 4:0 в пользу соперника в решающем сете. Перед этим 29-летний россиянин выиграл первый сет (7:5) и уступил во втором (5:7), где не сумел подать на матч и начал испытывать судороги.