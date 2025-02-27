Веснина — о сопернике Медведева в четвертьфинале: «Грикспур — это непростой оппонент»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о предстоящей встрече Даниила Медведева против голландца Таллона Грикспура в 1/4 финала турнира ATP 500 в Дубае.

«Грикспур — это непростой оппонент. У Дани очень хорошая последняя победа над подающим надежды Мпетши Перрикаром. Очень непросто играть против таких соперников в первых кругах, когда еще не настроен игровой ритм и нет запаса побед. Соперник у него сегодня не самый легкий. Грикспур — это игрок, который должен был обыграть Александра Зверева на «Ролан Гаррос». У него были все шансы для этого, Зверев тогда вообще мог не выйти в финал. Видела очень много матчей с участием Грикспура. Очень непростой соперник, и, надеюсь, Даня сможет справиться с ним. Может, на этом турнире он найдет свою игру и наберет форму», — сказала «СЭ» Веснина.

Медведев сыграет с Грикспуром в 1/4 финала турнира в Дубае (ОАЭ) в четверг, 27 февраля. Встреча начнется не ранее 18.00 по московскому времени.

Дарик Агаларов