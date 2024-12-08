Веснина о переизбрании Тарпищева: «Он знаковая фигура для тенниса! Желаю процветания!»

Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» отреагировала на переизбрание Шамиля Тарпищева на пост президента Федерации тенниса России (ФТР).

Отчетно-выборная конференция ФТР прошла в Казани 7 декабря. 76-летний Тарпищев был единственным кандидатом на выборах, он был переизбран на новый четырехлетний срок.

«Это было ожидаемо. Шамиль Анвярович — знаковая фигура для российского тенниса, который очень много для него сделал и делает. Поздравляю с переизбранием на следующий срок. Желаю теннису процветания!» — сказала Веснина «СЭ».

Тарпищев возглавляет ФТР с 1999 года. Он работал главным тренером и капитаном сборных СССР и России с 1974 по 2014 год. Сборные России выигрывали под его руководством Кубок Дэвиса (2002, 2006, 2021) и Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008).

(Дарик Агаларов)