«Ел только шаурму». Сафин рассказал о первой поездке в Париж

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин рассказал о первой поездке на Roland Garros. Также он назвал самого сложного для себя оппонента.

— С тех пор в моей жизни поменялось очень многое, — цитирует Сафина официальный сайт Roland Garros. — Когда я впервые приехал в Париж в 1998 году, остановился в Булони и две недели ел только шаурму. Денег у меня совсем не было, никаких деликатесов.

Постепенно все стало меняться, я стал больше зарабатывать и начал получать удовольствие от жизни. Стал селиться в центре.

Самый сложный соперник? Фабрис Санторо. Причем это касается не только грунта. Я постоянно ему проигрывал. Шикарный теннисист, который великолепно читал игру.