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Экс-вторая ракетка мира назвала Синнера замечательной заменой Федереру

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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высоко оценила карьерные перспективы итальянца Янника Синнера.

«Синнер — большой молодец. У него огромное будущее. Он интеллектуальный теннисист, статусный, «породистый», скажем так. Таким же был Роджер Федерер, и Янник — замечательная замена ему. Я думаю, что у Синнера будет много побед на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».

В полуфинале «Ролан Гаррос» Синнер уступил испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах. Лучшим достижением итальянца в рамках турниров «Большого шлема» является победа на Открытом чемпионате Австралии-2024 над россиянином Даниилом Медведевым.

Источник: «Газета.ru»
Даниил Медведев
Роджер Федерер
Янник Синнер
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