Экс-третья ракетка мира Давыденко считает Надаля величайшим теннисистом на грунте в истории

Экс-теннисист Николай Давыденко прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос» над норвежцем Каспером Руудом (6:3, 6:3, 6:0).

Россиянин считает, что Надаль является сильнейшим теннисистом на грунте в истории.

«Величайший в истории? Скажу так: на грунте — да. Лучший игрок в истории на грунтовом покрытии. На нем он непобедим, сделать это почти невозможно. А на харде все по-другому. Поэтому в совокупности — нет. Я на харде ни разу Надалю не проиграл, а на грунте все проиграл, ха-ха. Но, конечно, это очень круто. Надаль — молодец! С такими травмами оставаться на грунте номером один — невероятно», — цитирует Давыденко «Чемпионат».

Также бывшая третья ракетка мира Давыденко считает, что Надаль не сыграет на Уимблдоне в этом году.

36-летний испанец в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Это 22-я победа Надаля на турнирах «Большого шлема» в карьере, рекорд среди мужчин по этому показателю.