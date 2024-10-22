Экс-третья ракетка мира Доминик Тим провел последний матч перед завершением карьеры

Бывшая 3-я ракетка мира, теннисист Доминик Тим провел последний матч в профессиональной карьере.

По итогам встречи в матче турнира ATP 500 в Вене Тим проиграл итальянцу Лучано Дардери со счетом 6:7 (6:8), 2:6. Ранее австриец объявил обу ходе из спорта по окончании сезона-2024.

После матча была организована церемония, приуроченная к проводам теннисиста.

Тим является победителем US Open 2020 года. Также на счету 31-летнего спортсмена 17 титулов ATP в одиночном разряде. Наивысшую позицию в рейтинге организации он занимал в 2020 году (3-е место).