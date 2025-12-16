Экс-тренер Медведева Сервара работает с американцем Басаваредди

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара начал работу с Нишешем Басаваредди.

20-летний американец занимает 167-е место в рейтинге ATP. Француз готовит спортсмена к молодежному Итоговому турниру, который пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) с 17 по 21 декабря.

Медведев завершил сотрудничество с французским специалистом в августе.

За время работы с Сервара россиянин победил на 20 турнирах на уровне ATP, а также выиграл Итоговый турнир в 2020-м и US Open в 2021 году.