Экс-теннисистка Екатерина Бычкова высказалась об отстранении российских и белорусских игроков из «Уимблдона». Бывшая 66-я ракетка мира не считает, что это результат сплоченности в мировом теннисе.

«Не могу согласиться с тем, что теннисная общественность сплотилась. Да, есть определенная группа спортсменов, которая всегда боролась за равноправие, несмотря ни на какие жизненные ситуации. В частности, это организация, которой заправляет Новак Джокович. Он сам попадал не раз в какие-то ситуации. Можно сказать, корпоративная этика. Не то, что бы это сильно у нас в теннисе развито, но в целом в какие-то моменты народ может объединиться. Теннис — индивидуальный вид спорта. Но иногда в каких-то форс-мажорных моментах люди могут пробовать что-то коллективно отстаивать. Украинские спортсмены, в свою очередь, добиваются отстранения наших теннисистов и общаются по этому поводу с теннисными организациями. В других видах спорта подобное сложнее увидеть, потому что там по большей степени задействованы федерации. И санкции направлены на федерации, а не на конкретных спортсменов», — цитирует Бычкову «РБ Спорт».

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.