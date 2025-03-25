Лоренци: «Я ожидал большего от Зверева, Алькараса и даже Джоковича в отсутствие Синнера»

Бывший итальянский теннисист Паоло Лоренци отметил, что Янник Синнер значительно превосходит своих соперников в АТР туре, поскольку остальные игроки не обладают стабильностью.

«Они не могут обрести стабильность. Сильнейшим действительно приходится нелегко. Первый — Алькарас. Мы ожидаем, что сейчас он воспользуется шансом, связанным с отсутствием Синнера, чтобы снова стать первой ракеткой мира, вместо этого у него как раз проблема со стабильностью, которую ему нужно решать. Что касается всех остальных, я не вижу какой-то безумной разницы в их игре. Я ожидал чего-то большего от Зверева, Алькараса и даже Новака Джоковича. Синнер слишком сильно улучшился по сравнению с остальными», — приводит Tennis365 слова Лоренци.

На данный момент первую строчку рейтинга АТР занимает Синнер. На втором месте располагается немец Александр Зверев, на третьем — испанец Карлос Алькарас.

Синнер в настоящее время отбывает трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он сможет выйти на корт 4 мая.